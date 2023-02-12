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الامارات | لليوم السابع على التوالي.. الإمارات تواصل مساعداتها الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم السابع على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا وذلك في إطار عملية الفارس الشهم/2 عبر تسيير 37 طائرة شحن تحمل على متنها مواد غذائية وطبية و خيم إيواء للمتضررين.

على صعيد متصل تواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال إضافة إلى العمل على إنجاز المستشفى الميداني المتنقل وافتتاحه في منطقة (إصلاحية) بتركيا لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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