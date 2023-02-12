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الامارات | محمد بن راشد يعتمد تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، من القمة العالمية للحكومات، تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي، والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "من القمة العالمية للحكومات .. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي .. والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات ..".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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