الامارات | محمد بن راشد يعتمد تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، من القمة العالمية للحكومات، تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي، والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات.
وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "من القمة العالمية للحكومات .. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي .. والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات ..".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App