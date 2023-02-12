الامارات | شيف إماراتية بعمر الـ14 عاماً تشارك في القمة العالمية للحكومات بأصناف تحمل لمسة محلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك عائشة العبيدلي في القمة العالمية للحكومات، بمادة خاصة جدا ليس لها علاقة بالذكاء الاصطناعي ولا بالتقدم التكنولوجي وتخطيط البيانات العالمية، بل تتصل بموهبة عند طفلة لم تكن تبلغ ال 9 سنوات حين فازت بمسابقة نظمتها " كيدينيا" في العام 2018 لاختيار أفضل شيف من الأطفال، والذي خولها اليوم للمشاركة في استقبال ضيوف الامارات بتقديم أصناف خفيفة صنعتها بنفسها بلمسة ونكهة إماراتية.

وقالت العبيدلي ل " الإمارات اليوم" انها فخورة بالمشاركة في القمة التي تعتبر أحد أهم الفعاليات والأحداث الهامة التي تنظم سنويا. وعن علاقتها بعالم الوصفات والاطعمة، قالت العبيدلي انها كانت تحب مراقبة والداتها في المطبخ وهي تحضر الطعام منذ ان كانت في الرابعة من عمرها، وأنها كانت تتذوق ما تصنعه وتطلب منها تعديل النكهة ودرجة البهارات ونوعها.

وأضافت أن شغفها بكيفية صنع الوصفات استمر وتطور مع السنوات حتى شاركت في المسابقة في العام 2018 وفازت باللقب من بين 180 طفل من كل العالم شاركوا بالمسابقة، لتصبح يومها أصغر شيف إماراتي.

وحضرت العبيدلي من ساعات الصباح الباكرة الى مقر القمة حاملة معها أصناف من الأطعمة الخفيفة من بينها خبيصة تارت مع كريمة الزعفران وبلاليط تارت بكريمة الزعفران، ووقفت بجانب مائدتها، مستقبلة الضيوف ومرحبة بهم ،وهي تدعوهم لتجربة اصنافها و لهم عن النكهات المختلفة .