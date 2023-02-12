الامارات | محمد بن راشد: القمة العالمية للحكومات تنطلق برسالة واحدة.. "استشراف المستقبل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، بأكثر من 20 رئيس دولة و150 حكومة مشاركة في القمة العالمية للحكومات، وأشار سموه إلى أن القمة هذا العام تنطلق برسالة واحدة وهي استشراف المستقبل.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 20 رئيس دولة و150 حكومة مشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تنطلق من دولة الإمارات برسالة واحدة … استشراف المستقبل والبحث في فرصه وتحدياته .. ومحاولة رسم خارطة طريق إيجابية لتطوير الحكومات حول العالم..".