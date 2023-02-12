الامارات | حمدان بن محمد يشهد جانبا من فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد جانبا من فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، جانبا من فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، والتي تقام في مدينة جميرا بدبي.
وحضر سموه جلسة تجارب المجالس الشبابية بدولة الإمارات في إطار فعاليات اجتماع القيادات العربية الشابة.
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