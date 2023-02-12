الامارات | حمدان بن محمد يشهد جانبا من فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، جانبا من فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، والتي تقام في مدينة جميرا بدبي.

وحضر سموه جلسة تجارب المجالس الشبابية بدولة الإمارات في إطار فعاليات اجتماع القيادات العربية الشابة.