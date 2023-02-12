الامارات | صندوق النقد الدولي يتوقع تضخما من خانتين في اقتصادات المنطقة خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، إن توقعات الصندوق تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 3.2% خلال العام الجاري مقارنة بنحو 5.4% خلال عام 2022.

وأضاف أزعور خلال مشاركته في الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023؛ من المتوقع أن يبقى معدل التضخم في نطاق رقم مكون من خانتين في اقتصادات المنطقة.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا .. التحديات والفرص"؛ التي تنظمها وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي.

ويناقش المنتدى التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية.

ويركز على تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ وضمان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

ويستعرض المنتدى نطاق إدارة مخاطر المالية العامة والتحديات التي تواجهها الدول العربية؛ كما يبحث منتدى المالية العامة للدول العربية الاستدامة المالية في مرحلة ما بعد "كورونا".