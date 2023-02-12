الامارات | وزير المالية المصري: نستهدف نموا بنسبة 4.5% العام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير المالية المصري، محمد معيط، لـ "الإمارات اليوم"، إن مصر تستهدف معدل نمو يبلغ نحو 4.5%من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الجارية 2023.

وأضاف معيط خلال مشاركته في الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، على هامش فعاليات في القمة العالمية للحكومات 2023، أجرينا إصلاحات كبيرة خلال الجائحة؛ مضيفا: كان أداء اقتصاد مصر متميز في وقت شهدت الكثير من الأسواق حول العالم تشهد تراجعا في النمو.

وبين ان مصر تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 1.5% والوصول بالعجز الكلي إلى أقل من 6% في موازنتها في ظل الأوضاع المتعلقة بسعر الصرف وارتفاع الأسعار في المواد البترولية.