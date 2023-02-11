الامارات | رئيس الدولة يتقبل تعازي الضيوف والشيوخ والمواطنين في وفاة الشيخة مريم الفلاسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله” اليوم التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي..من ضيوف الدولة وسمو الشيوخ والمواطنين.

وقدم التعازي إلى أبناء الفقيدة الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان ، كل من .. صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما قدم التعازي كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة سلطان عمان الشقيقة ومعالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة .

وأعرب المعزون - في مجلس العزاء في قصر المشرف - عن صادق مواساتهم إلى ذوي الشيخة مريم بنت عبد الله الفلاسي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.