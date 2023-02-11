الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور آية الله سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الدكتور آية الله سيد إبراهيم رئيسي.