الامارات | محمد بن حمد الشرقي يستعرض التوجهات الاستراتيجية لإمارة الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في جلسة رئيسة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

ويستعرض سموه، في اليوم الثالث من أعمال القمة، خلال جلسة «التوجهات الاستراتيجية للفجيرة»، برامج وملامح التنمية في الإمارة، والدور الذي تلعبه حكومة الإمارة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

ويلقي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من مستهدفات الخطّة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040، التي تركز على تعزيز قطاعات الإسكان والنقل ومرافق البنية التحتية، وتولي اهتماماً كبيراً لتطوير القطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما يتطرق سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إلى طموحات الإمارة خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً الفرص الواعدة التي تمتلكها الإمارة في مختلف القطاعات، وقدرة مؤسساتها الحكومية على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة في الإمارة.

وتشهد القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.