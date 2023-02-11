الامارات | «الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في «الحرارة» اعتباراً من اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض لتأثيرات امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب ومنخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً صباحاً على البحر، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر، الذي يكون مضطرباً غرباً صباحاً، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً رطباً صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب على بعض المناطق، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع آخر ملحوظ في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.