الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة شخص آسيوي من تهمة الاستيلاء على مبلغ 150 ألف درهم من آخر أوروبي، بطريقة احتيالية.

وأفاد المجني عليه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم ادعى أنه وسيط عقاري ولديه فيلا معروضة للإيجار بسعر مغر في منطقة الورقاء، وعرض صورها، ثم استلم المبلغ منه مقابل قيمة الإيجار، واتفقا على موعد لاستلام الفيلا، لكنه بدأ يماطله، ثم حظره على تطبيقات التواصل الاجتماعي، حين حاول مراسلته من خلالها.

وبسؤال المتهم، أنكر ما أسند إليه، وانتهت المحكمة إلى براءته لعدم كفاية الأدلة.