الامارات | «الهلال الأحمر» تطلق «جسور الخير» لإغاثة المتضررين من الزلزال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حملة بعنوان «جسور الخير» لجمع التبرعات وإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع للانضمام إلى الحملة والمشاركة في التبرع عبر بث مباشر أقامته أمس، عبر القنوات الخاصة بمؤسسة دبي للإعلام وقنوات أبوظبي للإعلام لمدة ساعتين (من الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً).

وأوضحت الهيئة أنه يمكن التبرع لحملة «جسور الخير» عبر موقع الهلال الأحمر الإماراتي والحسابات البنكية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب إرسال الرسائل النصية عبر «اتصالات من &e» و«دو».

وتأتي حملة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، وفي إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سورية وتركيا.