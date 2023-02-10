الامارات | مدينة إكسبو دبي تنظم "حيّ رمضان" 3 مارس المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة إكسبو دبي أنها ستنظم فعاليات "حيّ رمضان" خلال الفترة من 3 مارس إلى 25 أبريل المقبلتين داعية رواد الأعمال والشركات للمشاركة فيه حيث تتاح لتجار التجزئة ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات فرصة الانضمام إلى فعاليات الموسم الرمضاني بالتواصل عبر [email protected] .

وبناءً على التزام إكسبو 2020 دبي تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، تواصل مدينة إكسبو دبي دعم الشركات المحلية بتقديم منصة مميزة لها وتوفير فرص لعرض منتجاتها وإبداعاتها والوصول إلى أسواق جديدة لتعزيز إيراداتها.

وقالت آمنة بالهول، مدير إدارة الفعاليات في مدينة إكسبو دبي: "إن دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة هو جزء أساسي من التزام مدينة إكسبو دبي بهذه الفئة ذات الإسهام المهم في الاقتصاد الوطني، وتستمر الأنشطة التي ننظمها مثل حيّ رمضان في دعمها، وتوفير منصة يسهل الوصول إليها للمساهمة في النمو المستدام مع تزويد زوارنا بتجربة تسوق وترفيه مميزة".