الامارات | "محمد بن راشد للإسكان" تنفذ مبادرة "اصبغ معنا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ممثلة بإدارة الاتصال والتسويق صباح يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 مبادرتها السنوية (اصبغ معنا)، بهدف القضاء على ظاهرة الكتابة على الجدران حفاظاً على المظهر العام لإمارة دبي، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية التصدي والحد من هذه الظاهرة التي شوهت العديد من المرافق وبعض المشاريع الإسكانية التابعة للمؤسسة.

واستهدفت مبادرة (اصبغ معنا)، مشروع المؤسسة في منطقة عود المطينة بالتعاون مع الإدارات والقطاعات المعنية بالمؤسسة.

وأوضح رئيس قسم الاتصال في المؤسسة، خالد محمد البناي، إلى أن الكتابة على الجدران وتشويهها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا لابد من مكافحتها والتخلص منها بمثل هذه الحملات، ولابد من إشراك فئات المجتمع لزيادة الوعي لديهم، ونشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وعدم العبث بها.

وذكر أن المؤسسة حريصة كل الحرص على إطلاق هذه الحملة بهدف القضاء على انتشار ظاهرة الكتابات على الجدران، ورفع مستوى جمالية امارة دبي، وتوعية المجتمع بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، وخلق جيل بقدر من المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الدور المؤسسي الذي تقوم به المؤسسة تجاه ظاهرة أصبحت تشوه المظهر الجمالي للإمارة وتفعيل الدور التطوعي.

وأشار إلى أنه يقف وراء هذه الظاهرة العديد من الأسباب منها أسباب نفسية لا شعورية، والدعاية لأمور معينة، وأسباب اجتماعية، والمراهقة والفراغ، وأيضا نقص الوازع الديني والانتمائي للمجتمع.