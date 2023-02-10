الامارات | منتدى تحويل النظم الغذائية يناقش أمن ومستقبل الغذاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، النسخة الأولى من منتدى تحويل النظم الغذائية، الذي يناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بأمن ومستقبل الغذاء، والتحول في الأنظمة الغذائية للتكيف مع التغير المناخي.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، إن الأنظمة الغذائية تتعرض لتحديات كبيرة بسبب التغير المناخي، مثل التغير في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج المحاصيل الزراعية، وتأثر سلاسل الإمداد الغذائي، وارتفاع أسعار الغذاء، ما يصعّب الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ، لاسيما في البلدان النامية، وأيضاً تغير ممارسات الأفراد في ما يتعلق باستهلاك الغذاء. ولمواجهة هذا التحدي، وتماشياً مع «عام الاستدامة»، نحن بحاجة إلى تحويل الأنظمة الغذائية إلى أنظمة مستدامة، تسهم في استدامة الزراعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي والتأثير على ممارسات الأفراد.

ويتضمن جدول أعمال منتدى تحويل النظم الغذائية ثلاث جلسات، تجمع بين أبرز الشخصيات العالمية في مجال الأمن الغذائي والأنظمة الغذائية، وهي «تحدي الأمن الغذائي العالمي.. من المخازن إلى التعاون»، و«مستقبل الغذاء.. نظام غذائي متكيف مع الظروف المناخية»، و«حوكمة الأمن الغذائي.. مسارات مبتكرة».

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة، تستضيف في دورتها الأكبر في تاريخها، التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الحالي، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات.