الامارات | «إسعاف دبي» تنقذ أربعينياً توقف قلبه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعد مسعفو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رجلاً أربعينياً على استعادة نبض قلبه بعد توقفه، وعاد لممارسة حياته الطبيعية، بعد أن كان مهدداً بفقدان الحياة.

وكرّم المدير التنفيذي للمؤسسة، مشعل عبدالكريم جلفار، الفريق الإسعافي الذي أنقذ حياة الرجل، وأثنى على جهود أفراده، مؤكداً أن «استجابتهم السريعة للحالة وتعاملهم الاحترافي معها، أضاف للمؤسسة إنجازاً تفتخر به».

وقال: «ليس هناك ما هو أكثر قيمة من الشعور بأنك أسهمت في إنقاذ روح»، لافتاً إلى أن «الاستجابة السريعة لنداءات المصابين بالسكتات القلبية تزيد من فرص نجاتهم».

وكانت «إسعاف دبي» تلقت بلاغاً يفيد بتعرض رجل لوعكة صحية، استجاب لها فريق الإسعاف خلال وقت قياسي. وتبيّن، من خلال التقييم المبدئي، أن قلب المريض متوقف، ما استدعى البدء بعملية الإنعاش القلبي، وإعطاءه الصدمات الكهربائية. ونقل المريض تحت الرعاية الإسعافية إلى أقرب مستشفى، لاستكمال العلاج بغرفة العناية المركزة.

وقال جلفار إن «شراكات المؤسسة الواسعة مع المستشفيات الخاصة والحكومية على مستوى الإمارة أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى معدلات إنقاذ عالية، وتعامل سلس ومباشر مع غرف الطوارئ، التي تكون جاهزة لاستقبال المريض بناء على التقارير الطبية التي يرسلها طاقمنا».