الامارات | صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسورية

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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية التركية الصديقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك اليوم بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة.
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