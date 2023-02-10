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الامارات | صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسورية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية التركية الصديقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك اليوم بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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