الامارات | انعقاد منتدى التوازن بين الجنسين ومنتدى المرأة في الحكومة خلال القمة العالمية للحكومات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي ستنطلق أعمالها في دبي مطلع الأسبوع المقبل، ستعقد جلسات وفعاليات كل من «منتدى التوازن بين الجنسين»، و«منتدى المرأة في الحكومة» خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها لملف المرأة والتوازن بين الجنسين، وانطلاقاً من الحرص على مشاركة المجتمع الدولي الإنجازات والنجاحات الملهمة التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال.

ويناقش المنتديان واقع وفرص تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، والمشاركة الحكومية للمرأة في المنطقة والعالم من خلال هذه الجلسات الحوارية التي ستشارك فيها قيادات عالمية ومسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية صاحبة خبرات مميزة في سياسات النوع الاجتماعي.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية الموضوعات التي سيناقشها المنتديان في النهوض بالتوازن بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة على المستويين المحلي والعالمي، ضمن الجهود الدولية الرامية لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين،

وتمكين جميع الفتيات والنساء، مشيرةً سموها إلى أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في تبنّي والالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، ودمجتها ضمن المرتكزات الرئيسة لخططها الاستراتيجية.

بدورها، أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، أن منتدى المرأة في الحكومة يسلط الضوء على دور المرأة في تشكيل أجندة المستقبل من خلال مساهمتها الفاعلة في قيادة العمل الحكومي، إضافة إلى إلهام الجيل الجديد من القيادات الشابة للمشاركة في تصميم الغد بمختلف قطاعاته.

من جانبها، قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المرّي: «منذ قيام دولة الإمارات، أدركت قيادتنا أهمية التوازن بين الجنسين، خصوصاً تأثير المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وبفضل التزام الحكومة الراسخ بالتوازن بين الجنسين، وصلت الدولة إلى مكانة عالمية متقدمة بمؤشرات التنافسية العالمية المعنية بهذا المجال».

وأكدت أن منتدى التوازن بين الجنسين، مع انعقاده ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، يعكس جهود الدولة لتسريع التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً، ويسلط الضوء على واقع التوازن، وفرص تعزيزه من خلال النقاشات والآراء المثمرة للمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية الذين سيشاركون في الجلسات الحوارية للمنتدى.