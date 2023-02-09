الامارات | 220 جلسة يستعرض خلالها زعماء دول وقادة فكر رؤاهم للمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، عبر كلمات رئيسة، وأكثر من 220 جلسة، عن مجموعة واسعة عن التحديات التي يواجهها العالم، ويستشرفون المستقبل، بما يعزز رفاهية المجتمعات.

ويتناول المتحدثون ملامح التجارب الحكومية في بلدانهم، وآفاق التعاون بين حكومات العالم، للوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في بناء مستقبل أفضل للدول والشعوب، وتتوزع محاور الكلمات الرئيسة والجلسات على عناوين عريضة، تشمل تحديات التنمية المستدامة، وقضايا المناخ، والسياسات المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الدولي، ومستقبل الرعاية الصحية. ويشارك عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات في الجلسات الرئيسة للقمة العالمية للحكومات 2023، من أبرزهم الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقي، في جلسة بعنوان «إفريقيا.. المحرك الاقتصادي العالمي القادم»، عن آفاق الاستثمار في إفريقيا التي تعتبر أرض الفرص الواعدة.

ويستعرض بريثفيراجيسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، خلال كلمة رئيسة في القمة، التحديات التي تواجهها حكومات العالم في ظل المتغيرات الدولية في السياسة والاقتصاد والمناخ. وفي جلسة رئيسة تحت عنوان «عصر التغير المناخي.. ومواجهة خطر الغرق»، يستعرض وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، التحديات التي تواجه بلاده في ظل التغير المناخي، باعتبارها من الدول الجزرية التي تخشى أكثر من غيرها ارتفاع مستوى سطح البحر. ويستعرض سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، في كلمة رئيسة له في القمة، آفاق التعاون بين حكومات العالم لتحقيق مستهدفات التنمية.

وتشارك رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، نجلاء بودن رمضان، في عدد من الجلسات، منها جلسة بعنوان «قيادة التغيير الإيجابي.. ريادة المرأة في الحكومة» في ثاني أيام القمة، تتحدث فيها عن متطلبات إعداد جيل جديد من القيادات النسائية للعمل الحكومي المستقبلي.

كذلك يشارك رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، في جلسة رئيسة في اليوم الأول من القمة، وأخرى ضمن منتدى البيانات العالمي، بعنوان «ما مدى قوة البيانات في اتخاذ القرارات؟»، حيث يتحدث عن كيف أصبحت ثورة البيانات شريان الحياة لعملية اتخاذ القرارات.

كما يشارك في جلسات القمة عدد من رؤساء الحكومات، منهم رئيس وزراء جمهورية اليمن معين عبدالملك سعيد، ورئيس وزراء جمهورية جورجيا إيراكلي غاريبا شفيل، ورئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسادوف، ورئيس وزراء جمهورية صربيا آنا برنابيتش، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية قيرغيزستان أكيلبيك جاباروف.

وفي جلسة حوارية، وللمرة الثانية بين وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، والرئيس التنفيذي لشركات تويتر وسبيس إكس وتيسلا، إيلون ماسك، في ثالث أيام القمة، يسلط ماسك الضوء على العديد من القضايا المحورية التي تشغل العالم.

كما يتحدث المؤسس والرئيس للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، البروفيسور كلاوس شواب، في جلسة رئيسة تحت عنوان حالة العالم، حيث يناقش حجم التغيرات الكبيرة التي تنتظر اقتصاديات العالم في المستقبل، وطرق تعزيز دور الحكومات وجهودها لمواجهة التحديات، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

فيما تناقش المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في جلسة رئيسة، تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، ودور السياسات الاقتصادية والمالية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما تستعرض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية.

كما يناقش المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، في جلسة رئيسة في ثاني أيام القمة، تحت عنوان «الأولويات الصحية العالمية في المرحلة القادمة.. ما هي ولماذا وكيف؟» التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية وكيفية تمكينها للجميع، إلى جانب توحيد الجهود للقضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة. كما يبحث كيفية تعزيز دور الحكومات والمنظمات في تسريع رقمنة النظم الصحية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويستعرض المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جلبرت هونجو، خلال جلسة رئيسة، دور الحكومات في تصميم توجهات مستقبل العمل والوظائف، وآليات الاستعداد لمتغيرات وتحديات مشهد التوظيف في الاقتصاد العالمي المتغير، في ضوء تطورات التكنولوجيا وتأثيرها على سوق العمل. الرئيس السنغالي يتناول آفاق الاستثمار والفرص الواعدة في قارة إفريقيا.

رئيس سيشل يستعرض تحديات التغير المناخي ومخاطر ارتفاع مستوى البحر.



رئيس الباراغواي يتحدث عن الخطط الحكومية لرفع معدلات النمو.



حراك عربي

ومن قادة المنظمات الإقليمية يشارك في القمة العالمية للحكومات 2023، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الذي يتحدث في ثاني أيام القمة عن الازدهار العربي والتنمية، حيث يتطرق إلى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتطوير مجالات عمل الحكومات لإحداث حراك عربي ينعكس إيجاباً على المنظومات الإدارية، ويعزز جاهزية الحكومات للمستقبل.

كما يستعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال كلمة رئيسة في ثاني أيام القمة، تعزيز أطر الشراكة على مستوى حكومات دول مجلس التعاون، لضمان بناء وتهيئة بيئات عمل حكومية حاضنة ومحفزة للمواهب، وعلى درجة عالية من الكفاءة في استقطاب العقول، وبناء منظومة المهارات المستقبلية لرأس المال البشري.

فيما يسلط المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، الضوء عبر جلسة خلال القمة على أفضل الطرق والممارسات لتطوير أداء المؤسسات العامة العربية، بما يخدم الحكومات العربية، ويحقق أهداف خططها التنموية بكل كفاءة وفاعلية، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم.