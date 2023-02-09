الامارات | رئيس الدولة: العراق العزيز له مكانة خاصة في قلوب شعب الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق، وتنويع آفاقه في جميع المجالات، لما فيه مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، برئيس وزراء جمهورية العراق في بلده الثاني دولة الإمارات.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومحمد شياع السوداني، أوجه التعاون والعمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، والفرص المتوافرة لتطويرها إلى مستويات أرحب في جميع المجالات التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى الاستقرار والازدهار.

وقدم صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء التهاني إلى رئيس الوزراء العراقي، بمناسبة نجاح استضافة العراق بطولة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكرة القدم (خليجي 25)، التي أقيمت في محافظة البصرة، وقال سموه: «أسعدتنا مشاعر الوئام والأخوة بين الشعب العراقي وإخوانه شعوب المنطقة.. وفرحتنا تزداد وتكبر بعودة الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوع العراق».

وأضاف سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات والعراق قوية ومتينة على جميع المستويات، وأن العراق العزيز له مكانة خاصة في قلوب شعب الإمارات.

وأكد سموه موقف دولة الإمارات بشأن كل ما يحقق مصلحة الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والتنمية، وقال إن الإمارات تدعم وتساند كل خطواتكم من أجل وحدة العراق وسيادته وازدهاره وتقدمه. وأعرب سموه عن تمنياته لرئيس الوزراء التوفيق والنجاح في قيادة العراق نحو التقدم والرفعة في كل المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حفاوة الاستقبال، مثمناً مواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة للشعب العراقي، ومبادراتها المساندة له في مختلف المراحل، وتمنى للدولة دوام التطور والرقي والازدهار.

وقال: «نحن سعداء بين أهلنا، وهذه العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين تحتم علينا أن نسهم في تعزيزها وتطويرها والمحافظة عليها على امتداد الأجيال المقبلة».

وأكد حرص العراق على مواصلة دفع علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما وشعوب المنطقة كافة.

وأضاف أن «العراق اليوم يفتح ذراعيه أمام أشقائه، وخاصة الإمارات.. ورسالتنا رسالة محبة وأخوة، وهذه الزيارة تأكيد لهذه الرسالة».

وقال: «إن بيننا مشتركات التاريخ الواحد والمصير الواحد، إضافة إلى الفرص العديدة والمتنوعة التي يمكن استثمارها، بما ينعكس على الشعبين الشقيقين والمنطقة عامة»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات والعراق لديهما الإمكانات التي تجعلهما محوراً مساهماً في تحقيق الاستقرار والازدهار.

وأشار محمد شياع إلى أن «العراق مر بفترات صعبة، لكنه تجاوزها بصلابة شعبه وتماسكه.. والعراق اليوم هو جزء من الحل في المنطقة، وبدعم دولة الإمارات وأشقائه سيعود إلى دوره الريادي وعمقه العربي الذي يعتز به ويحافظ عليه».

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ورئيس دائرة البلديات والنقل محمد علي محمد الشرفاء، وعدد من المسؤولين.

كما حضره من جانب العراق الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء، الذي يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ووزير الإعمار والإسكان والأشغال بنكين عبدالله ريكاني، وسفير جمهورية العراق لدى الدولة مظفر مصطفى الجبوري، وعدداً من المسؤولين العراقيين.

• الجانبان استعرضا موضوعات وملفات إقليمية ودولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

محمد بن زايد:

• «أسعدتنا مشاعر الوئام والأخوة بين الشعب العراقي وإخوانه شعوب المنطقة.. وفرحتنا تزداد وتكبر بعودة الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوع العراق».

محمد السوداني:

• «العراق يحرص على مواصلة دفع علاقات التعاون والعمل المشترك مع الإمارات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما».