الامارات | مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية يعقد أول اجتماعاته للعام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية اجتماعه الأول للعام 2023، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

وناقش المجلس خطة عمل المؤسسة الرامية إلى تحسين المخرجات الصحية للأفراد والمجتمع من خلال تكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء لتعزيز القيمة الأساسية للمؤسسة "المريض أولاً".

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة: سعادة عوض صغيّر الكتبي، والدكتورة رجاء عيسى القرق، وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، والأستاذ الدكتور إيان أندرو جرير، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، والدكتور عامر أحمد شريف.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على هامش الاجتماع بفريق عمل المؤسسة، حيث أثنى سموهما على جهود الفريق المبذولة لخدمة الإنسان، والنهوض بقطاع الصحة في الإمارة وتعزيز استدامته وتسهيل الوصول إلى خدماته.