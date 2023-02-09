الامارات | ضبط شاب تسبب في وفاة مسن دهساً وهرب من موقع الحادث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب شاب عربي يبلغ من العمر 26 عاماً في دهس مسن يبلغ من العمر 72 عاماً بمركبته والهروب من موقع الحادث ما أسفر عن وفاة المسن متأثراً بإصابته البليغة، وعليه تمكن فرع التعقيب في قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة من ضبط المتسبب في الحادث في غضون ثلاث ساعات.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، إنها تلقت بلاغاً الساعة الخامسة و55 دقيقة فجر اليوم يفيد وجود حادث دهس بأحد المناطق السكنية وهروب السائق المتسبب من موقع الحادث لتنتقل للمكان الدوريات المختصة وسيارة الاسعاف الوطني، حيث تبين وفاة المسن متأثراً بإصابته البليغة.

وأضافت أنه تم نقل جثمان المتوفى للمستشفى تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في الوقت الذي تم فيه على الفور تشكيل فريق مختص من قسم المباحث والضبط المروري لضبط السائق المتسبب، ولفتت إلى أن أنظمة المدينة الآمنة الموزعة في موقع الحادث حددت الاتجاه الذي سلكته المركبة ليباشر الفريق عمله في مسح المناطق السكنية المتوقعة إلى أن نجح في العثور على المركبة متوقفة أمام أحد المنازل فتم حجزها وضبط السائق وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتحويله إلى النيابة العامة.



وأهابت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالجمهور سرعة الابلاغ عن أي حادث مروري كما أن لديها من الإمكانات التقنية والبشرية ما يمكنها من التوصل للفاعل فيما حثت سائقي المركبات على القيادة بروية وحذر خاصة سيرها في المناطق السكنية تلافيا لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة .