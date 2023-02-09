الامارات | "التغير المناخي": الأغذية المتداولة في أسواق الدولة خالية من الحشرات

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شكرا لقرائتكم خبر عن "التغير المناخي": الأغذية المتداولة في أسواق الدولة خالية من الحشرات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو الأغذية المتداولة في أسواق الدولة من الحشرات والديدان، مشيرة إلى أن الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة تنص على ضرورة التأكد من خلو المنتجات من كل ما يخالف أحكام الحلال في الشريعة الإسلامية.
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