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الامارات | "التغير المناخي": الأغذية المتداولة في أسواق الدولة خالية من الحشرات

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو الأغذية المتداولة في أسواق الدولة من الحشرات والديدان، مشيرة إلى أن الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة تنص على ضرورة التأكد من خلو المنتجات من كل ما يخالف أحكام الحلال في الشريعة الإسلامية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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