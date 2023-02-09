الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | «طرق دبي»: ازدحام مروري متوقع في بعض شوارع دبي تزامناً مع«طواف الإمارات للسيدات»

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي»: ازدحام مروري متوقع في بعض شوارع دبي تزامناً مع«طواف الإمارات للسيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم ، عن تأخير متوقع وازدحام مروري في بعض شوارع الإمارة تزامناً مع طواف السيدات العالمي 2023.  

وذكرت هيئة الطرق في حسابها على "تويتر" إن الازدحام المتوقع سيكون اليوم، 9 فبراير 2023 بين الساعة 1:30 ظهراً إلى 5:00 مساءً.  

وسيشمل الشوارع التالية: ميناء راشد إلى شارع الخليج - جسر إنفينيتي - شارع بني ياس - شارع الرباط - شارع طرابلس.شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان - شارع المنامة. شارع رأس الخور - شارع الميدان - شارع الحديقة - شارع الوصل - شارع أم سقيم - شارع القدرة - شارع حصة -  مدينة دبي - شارع الفاي - الطريق الخدمي لشارع الشيخ محمد بن زايد - شارع الملك سلمان - دبي هاربر.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا