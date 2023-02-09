الامارات | «طرق دبي»: ازدحام مروري متوقع في بعض شوارع دبي تزامناً مع«طواف الإمارات للسيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم ، عن تأخير متوقع وازدحام مروري في بعض شوارع الإمارة تزامناً مع طواف السيدات العالمي 2023.

وذكرت هيئة الطرق في حسابها على "تويتر" إن الازدحام المتوقع سيكون اليوم، 9 فبراير 2023 بين الساعة 1:30 ظهراً إلى 5:00 مساءً.

وسيشمل الشوارع التالية: ميناء راشد إلى شارع الخليج - جسر إنفينيتي - شارع بني ياس - شارع الرباط - شارع طرابلس.شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان - شارع المنامة. شارع رأس الخور - شارع الميدان - شارع الحديقة - شارع الوصل - شارع أم سقيم - شارع القدرة - شارع حصة - مدينة دبي الرياضية - شارع الفاي - الطريق الخدمي لشارع الشيخ محمد بن زايد - شارع الملك سلمان - دبي هاربر.