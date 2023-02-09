الامارات | جرت له مراسم استقبال رسمية .. رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء العراقي - لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي - مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للعراق .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لمعاليه.

وكان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش ووزير العدل عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي ووزير دولة خليفة شاهين المرر ورئيس دائرة البلديات والنقل محمد علي محمد الشرفاء وعدد من المسؤولين.

فيما يرافق رئيس وزراء العراق وفد يضم .. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي ووزير الإعمار والإسكان والإشغال بنكين عبد الله ريكاني وسفير جمهورية العراق لدى الدولة مظفر مصطفى الجبوري وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وكان محمد شياع السوداني قد وصل إلى الدولة في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين.