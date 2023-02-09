الامارات | رئيس الدولة: نهج الإمارات يدعم الكفاءات والمواهب وصقلها والارتقاء بها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وفريق مهارات الإمارات الفائزين بتسع ميداليات تميز، وميدالية ذهبية، خلال مشاركتهم في الدورة الـ46 من المسابقة العالمية للمهارات، يرافقهم مدير عام المركز، الدكتور مبارك سعيد الشامسي.

وهنأ سموّه، خلال اللقاء الذي جرى في «قصر البحر»، فريق مهارات الإمارات بإنجازهم وتميزهم العلمي، مؤكّداً أهمية دور مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تمكين الشباب من أدوات المستقبل، بما يلبي تطلعاتهم وطموحاتهم لمواكبة متغيّرات العصر، في ظل التطوّر التكنولوجي المتسارع والتحوّلات الاقتصادية الكبيرة.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نهج الإمارات في دعم الكفاءات والمواهب وصقلها والارتقاء بها، إضافة إلى إذكاء روح الابتكار والتنافس بين الشباب في المجالات العلمية والتقنية. وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة الدولة إلى «أبوظبي التقني» لتطوير استراتيجية المركز، بما يمكنه من الارتقاء بمنظومة التعليم التقني والمهني في الدولة.

من جانبهم، أعرب وفد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن سعادتهم بلقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكّدين سعيهم إلى استثمار النجاح الذي تحقق، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وكان فريق مهارات الإمارات قد فاز بتسع ميداليات تميز، وميدالية ذهبية، حصاد مشاركته في الدورة الـ46 من المسابقة العالمية للمهارات، التي أقيمت، أخيراً، في كل من: ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا وكوريا، إضافة إلى الدنمارك والولايات المتحدة الأميركية، لتحقق بذلك دولة الإمارات إنجازاً لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ينسجم مع «رؤية الإمارات 2071» و«أبوظبي 2030»، اللذين يشكلان الأسس التي تقوم عليها استراتيجية العمل في «أبوظبي التقني»، من أجل ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، والابتكار لدى الطلبة في منظومة التعليم التقني التي يقودها المركز.