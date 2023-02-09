الامارات | نائب رئيس الدولة يستقبل قيادات عسكرية وشرطية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في مقر كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين، عدداً من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وفي عدد من الدول الشقيقة، المدعوين إلى حفل تخرج الدفعة الـ47 من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة.

وهنّأ الحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تخرُّج كوكبة جديدة من شباب الوطن وبعض الدول العربية، مشيدين بالمستوى التعليمي والعسكري لكلية زايد الثاني العسكرية، التي باتت تُصنّف ضمن أبرز الكليات والمعاهد العسكرية في العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المراكز الحدودية، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وقائد كلية زايد الثاني العسكرية، اللواء الركن عامر محمد النيادي.