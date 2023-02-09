الامارات | شرطة رأس الخيمة تتلقى 461 ألف مكالمة العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، بأن غرفة العمليات استقبلت 461 ألفاً و48 مكالمة خلال العام الماضي، موضحاً أن الغرفة تعمل وفق أحدث الأنظمة والأجهزة والمعدات المتطورة، تحت إشراف كوادر شرطية مدربة ومؤهلة، تسعى لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين، باعتبارها أحد الشرايين الحيوية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن الاستفسارات الواردة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة تنوعت بين الجنائية والمرورية والحرائق والسيول الناجمة عن تساقط الأمطار وجريان الأودية، وتم التعامل معها بحرفية وسرعة عالية تتوافق مع المؤشرات الوطنية، وبتوجيهات وزارة الداخلية، لتقديم الخدمات ومد يد العون والمساعدة لمحتاجيها بالسرعة القصوى الممكنة.

وأوضح الحميدي أنه يتم تحويل المكالمات إلى جهة الاختصاص المعنية على الفور، التي تتوجه بدورها إلى الموقع، وتبدأ في اتخاذ إجراءاتها المتبعة وفقا لطبيعة الاستفسار، لافتاً إلى أن غرفة العمليات استقبلت 36 ألفاً و931 اتصالاً على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة، ما يعكس مدى وعي الجمهور، وحرصهم على تخفيف الضغط على الرقم 999 الخاص بالاستفسارات الطارئة، ما أسهم بدوره في سرعة تقديم الخدمة المطلوبة، وتطبيق منظومة الاستجابة الأمنية.