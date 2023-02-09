الامارات | «الفارس الشهم 2» تعيد 3 مواطنين أصيبوا في زلزال تركيا للدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، عملية إخلاء طبي لثلاثة مواطنين وإعادتهم إلى الدولة، إثر تعرّضهم لإصابات متوسطة بسبب الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي جنوب تركيا، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 2».

وكانت وزارة الخارجية أصدرت بياناً للمواطنين الموجودين في الدول المتضررة بالزلزال، أكدت فيه أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالزلزال، وضرورة الإبلاغ والتواصل مع «الخارجية» في الحالات الطارئة، والتسجيل في خدمة «تواجدي».

