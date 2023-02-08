الامارات | بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في التقدّم بطلبات أداء فريضة الحج للعام (1444هـ -2023) ضمن بعثة الحج الرسمية للدولة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو تطبيقها الذكي، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 13 فبراير الجاري، وحتى 10 مارس المقبل.

وأوضحت الهيئة أن نظام التسجيل الإلكتروني يتضمن مرحلتين: الأولى تشمل تسجيل بيانات المتقدم للحصول على تصريح الحج إلكترونياً، بينما المرحلة الثانية تبدأ فور الانتهاء من فرز طلبات الحج ومراجعة الأوراق واعتمادها، وإخطار المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار، إذ يتم توجيههم لاختيار حملة الحج التي يرغبون في التسجيل والسفر عبرها، بدلاً من نظام التوزيع بالحصص على الحملات، الذي كان معمولاً به في السابق.

وأشارت إلى أن آلية إتاحة المجال أمام المتقدمين بطلبات أداء فريضة الحج لاختيار الحملات التي تناسبهم أسهمت في خلق التنافسية في الجودة والأسعار بين الحملات،

وتحفّز مسؤولي الحملات على تقديم أفضل ما لديهم من خدمات وبرامج، منوهة إلى أنه يجب على المواطنين الذين ستتم قبول طلباتهم لأداء فريضة الحج، اختيار إحدى الحملات المُعتمدة من إدارة الحج والعمرة، وذلك عبر زيارة موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وذكرت أنه بعد تحديد الحملة المناسبة، يجب على المتقدّم لأداء الحج تقديم الوثائق المطلوبة، والتي تتضمن «صورة عن الصفحتين الأولى والأخيرة من جواز السفر، صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية، صورة شخصية، بالإضافة إلى وثيقة إتمام الفحوص الطبية المطلوبة للحج، والتي يتوجب على الحجاج إجراؤها، مع الحصول على جميع اللقاحات المطلوبة مثل لقاح المكوّرات السحائية الرباعي ولقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح المكوّرات الرئوية (النيموكوكال) من أي مركز صحي مُرخص، على أن يتم التأكد من ختم الشهادة الطبية من الطبيب المسؤول قبل تقديمها إلى إدارة الحملة التي ترسلها إلى الجهات المختصة».

ووفقاً للهيئة تقوم مكاتب الحملات بالتسجيل الإلكتروني لدى الهيئة بعد استكمال ملفات الحجاج، واتباع الإجراءات الإلكترونية الصادرة عن وزارة الحج في المملكة العربية السعودية للحصول على التصاريح اللازمة، على أن يستلم الحاج جواز سفره والتصاريح اللازمة من مكتب الحملة، إضافة إلى حقيبة توعوية توزعها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

ولفتت إلى أن معظم حملات الحج المسجلة لدى الهيئة ستقوم بعقد دورات تثقيفية وتوعوية، لتحضير الحاج للسفر ولتأدية المناسك، يتم خلالها إعلام الحجاج بمواعيد التجمع والسفر التي يجب الالتزام بها لتسهيل جميع الإجراءات، كما ستوفر الحملات كُتيّبات تتضمن معلومات شاملة حول كيفية سير الإجراءات، حيث يتسنى للمتقدم للحج حجز مكانه، لتكون هذه أولى خطوات الحج.

إتاحة المجال أمام المتقدمين بطلبات أداء فريضة الحج لاختيار الحملات التي تناسبهم.

خدمات بعثة الحج

أفادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأن بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات تتألف من لجان عدة تعمل على تنسيق وتنظيم شؤون الحج والحجاج بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة وأدائهم للمناسك. وأوضحت الهيئة أن أبرز الخدمات التي تقدمها البعثة، يشمل «الوعظ والفتاوى الشرعية أثناء الحج»، حيث تقوم لجنة الوعظ بالتوجيه الديني للحجاج أثناء أدائهم لمناسك الحج والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم حوله، فضلاً عن تزويدهم بالكتب والمنشورات التي تساعدهم على فهمٍ أفضل لأحكام وآداب الحج. وأشارت إلى أن البعثة تُعنى كذلك بتقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية لجميع حجاج الدولة، حيث تتضمن البعثة غرف علاج متنقلة تصل إلى الحجاج المحتاجين للرعاية الصحية في أماكن إقامتهم، كما توفر البعثة رعاية خاصة للحجاج الذين يحتاجون إلى متابعة مستمرة لحالتهم الصحية، أو تلقي العلاج المناسب على أيدي كوادر طبية وتمريضية مصاحبة للبعثة، حيث تتراوح أعداد الفرق الطبية المرافقة للحملات حسب أعداد الحجاج بهدف تقديم أفضل رعاية الطبية للحجيج.