الامارات | 461 ألف مكالمة تلقتها غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي 461 ألفا و48 مكالمة وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة إن غرفة العمليات تعمل وفق أحدث الأنظمة والأجهزة والمعدات المتطورة تحت إشراف كوادر شرطية مدربة ومؤهلة تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين باعتبارها أحد الشرايين الحيوية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.



وأشار إلى أن الاستفسارات الواردة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة تنوعت بين الجنائية والمرورية والحرائق والسيول الناجمة عن تساقط الأمطار وجريان الأودية، حيث تم التعامل معها بحرفية وسرعة عالية تتوافق مع المؤشرات الوطنية وبتوجيهات وزارة الداخلية لتقديم الخدمات ومد يد العون والمساعدة لمحتاجيها بالسرعة القصوى الممكنة.



وأوضح أنه يتم تحويل المكالمات إلى جهة الاختصاص المعنية على الفور التي تتوجه بدورها للموقع وتبدأ باتخاذ إجراءاتها المتبعة وفق لطبيعة الاستفسار، ولفت إلى أنه استقبال 36 ألف و931 اتصالا على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة يعكس مدى وعي الجمهور وحرصهم على تخفيف الضغط على الرقم 999 الخاص بالاستفسارات الطارئة وهو ما ساهم بدوره في سرعة تقديم الخدمة المطلوبة وتطبيق منظومة الاستجابة الأمنية.