الامارات | "ميدلاب الشرق الأوسط 2023": مختبرات الإمارات تطبق أعلى المعايير العالمية لتشخيص الأمراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2023

أكد مشاركون في معرض ومؤتمر "ميدلاب الشرق الأوسط 2023 "- أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أن مختبرات الإمارات تطبق أعلى المعايير العالمية في إجراء التحاليل الطبية وتشخيص الأمراض.

وأكدوا أن المعرض والمؤتمر يشكلان منصة رائدة لتسليط الضوء على مساهمة القطاع الطبي الخاص في دعم جهود دولة الامارات لمواجهة جائحة "كوفيد-19" والسيطرة على الأمراض المعدية والمزمنة.

وقال الدكتور محمد النحاس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمختبرات "مينا لابز " بالإمارات - إن " ميدلاب الشرق الأوسط 2023"- المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي- أسهم في اتاحة الفرصة لقيادات القطاع الصحي والخبراء والأطباء بالدولة والمنطقة التشارك لتعزيز كفاء الخدمات الصحية محليا وعالميا.

وذكر أن المختبرات في دولة الإمارات تتميز بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لإجراء فحوصات الكشف عن الأمراض بنتائج دقيقة للغاية مستعينة بأحدث التقنيات والمعدات والتي تسهم في تحديد الأمراض بدقة شديدة.

وأضاف على هامش المعرض: "نهدف في "مينالابز" إلى دعم جهود تعزيز الرعاية الصحية بدولة الإمارات من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بالمختبرات لإجراء فحوصات الكشف عن الأمراض بأعلى معايير الجودة العالمية للحصول على أدق النتائج المطلوبة..ونطمح خلال مشاركتنا في عذا الحدث إلى تبادل الخبرات بما يسهم في رفع مستويات كفاءة وجودة الخدمات الصحية وتقديم أدق النتائج المختبرية بأعلى معايير الجودة العالمية وتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى وتعزيز صحة ووقاية المجتمع".

ويشارك في معرض " ميدلاب الشرق الأوسط 2023" أكثر من 700 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم بزيادة بنسبة 100٪ عن نسخة العام السابق.

وقال توم كولمان مدير معرض ومؤتمر" ميدلاب الشرق الأوسط": "شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على خدمات المختبرات السريرية في العامين الماضيين وارتفاعًا ملحوظاً في الطلب من قبل الزوار والعارضين وتركيزًا متزايدًا على سوق المختبرات خلال فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"..كما شهدنا أيضاً بعد تلك المرحلة تبني ثروة من التكنولوجيا والابتكارات الجديدة".

وتبحث جلسات المؤتمر 8 محاور أساسية منها إدارة المختبرات وأمراض الدم وعلم المناعة وعلم التشريح المرضي وعلم الأحياء الدقيقة السريرية والتشخيص الجزيئي والجيني.