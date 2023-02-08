الامارات | محمد بن راشد يستقبل عدداً من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2023

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم (الأربعاء) في مقر كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين، عدداً من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وفي عدد من الدول الشقيقة المدعوين إلى حفل تخرج الدفعة السابعة والأربعين من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة.

وقد هنّأ الحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تخرُّج كوكبة جديدة من شباب الوطن وبعض الدول العربية، مشيدين بالمستوى التعليمي والعسكري لكلية زايد الثاني العسكرية التي باتت تُصنّف ضمن أبرز الكليات والمعاهد العسكرية في العالم .