الامارات | كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تعزز خدماتها بتقنية (Chat GPT)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تعمل على إثراء خدماتها بتقنية "تشات جي بي تي" (ChatGPT) بدعم من شركة مايكروسوفت العالمية، والاستفادة منها في مختلف خدماتها الداخلية والخارجية، وبذلك تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم هذه التقنية الحديثة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً، حيث تواصل الهيئة تعزيز مسيرة تحولها الذكي.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد محمد الطاير لنعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً على نجاحات الهيئة الرائدة في مختلف المجالات الرقمية، واستكمالاً لرحلتها في الذكاء الاصطناعي التي بدأت منذ عام 2017 عبر تطوير خريطة طريق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقت من خلالها جملة من الخدمات والمبادرات التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.

وحضر الاجتماع المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو).

وتعتزم الهيئة تقديم تقنية "تشات جي بي تي" من قبل مركز البيانات والحلول المتكاملة "مورو"، إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن "ديوا الرقمية" بهدف توفير خدمات مدعومة بهذه التقنية وتوظيفها في مجالات خدمات المتعاملين والموظفين لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتقدمة تعزز الانتاجية وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "يأتي تعاوننا مع شركة مايكروسوفت العالمية ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس، وفي إطار جهودنا لتحقيق مبادرة دبي 10X، ومساعينا للمساهمة في صياغة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية للهيئة لنكون بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية".

وأضاف: "تستثمر الهيئة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية لتسريع عجلة التحول الرقمي بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتوفير خدمات رقمية متقدمة ذات قيمة مضافة تثري تجربتهم لتعزيز مكانتها العالمية كواحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم".

ومن جهته، قال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: "أود أن أشيد بالروح الريادية التي تتمتع بها هيئة كهرباء ومياه دبي، ونتطلع إلى العمل معاً لاستكشاف إمكانيات دمج التقنيات المتطورة في خدمات الهيئة لتحسين أعمالها وخدماتها وتعزيز تجربة متعامليها".

يشار إلى أن تقنية "تشات جي بي تي" تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية، وتتميز بقدرتها الفائقة على التفاعل مع المستخدمين عبر المحادثة، إضافة إلى قدراتها المتطورة على التعلم واستيعاب احتياجاتهم واستفساراتهم، وإمكانية كتابة الشفرات البرمجية وحل المشاكل البرمجية، إلى جانب قدرتها على بناء السيناريوهات.

رضا عبدالنور/ سالمة الشامسي