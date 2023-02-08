الامارات | "الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" واضطراب شديد في "البحر" اعتباراً من غد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعرّض الدولة لتأثيرات امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب ومنخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الخميس، غائماً جزئياً ومغبراً نهاراً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، تصبح مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة يظل مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تصبح الرياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً لتكون مثيرة للغبار والاتربة نهاراً على المناطق المكشوفة، على أن تقل سرعتها تدريجياً ليلاً حتى صباح السبت، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يظل شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.