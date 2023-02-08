الامارات | السفير التركي يشيد بجهود الإمارات في تقديم المساعدات لبلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن السفير التركي يشيد بجهود الإمارات في تقديم المساعدات لبلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سفير جمهورية تركيا لدى الدولة توجاي تونشير ، بمرافقة قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع اللواء الركن صالح بن مقرن العامري، مطار الريف في أبوظبي.
واطلع على سير أعمال شحن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب التركي ، وأثنى على دور القيادة الرشيدة ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، مشيدا بجهود دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء وتقديم يد العون والدعم في مواجهة تلك الكارثة.
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