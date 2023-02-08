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الامارات | السفير التركي يشيد بجهود الإمارات في تقديم المساعدات لبلاده

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سفير جمهورية تركيا لدى الدولة توجاي تونشير ، بمرافقة قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع اللواء الركن صالح بن مقرن العامري، مطار الريف في أبوظبي.

واطلع على سير أعمال شحن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب التركي ، وأثنى على دور القيادة الرشيدة ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، مشيدا بجهود دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء وتقديم يد العون والدعم في مواجهة تلك الكارثة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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