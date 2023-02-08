الامارات | حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء.

واطلع سموه على أعمال الإنشاءات في المباني والمرافق الجديدة التابعة للجامعة وأبرز التحديثات التي تمت، مستمعاً إلى شرح مفصلٍ حول سير العمل ومدى التقدم وأبرز الخدمات التي ستوفرها الجامعة لمنتسبيها من طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الزيارة كل من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، ورئيس دائرة الأشغال العامة علي بن شاهين السويدي ، ورئيس دائرة شؤون البلديات سليمان بن سرحان الزعابي ، ومدير جامعة الشارقة فرع كلباء الدكتور علي عبيد الزعابي، وعدد من المسؤولين ومهندسو المشروع.

