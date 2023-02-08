الامارات | "الشؤون الإسلامية" تعلن موعد فتح باب تسجيل طلبات الراغبين في أداء الحج

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تعلن موعد فتح باب تسجيل طلبات الراغبين في أداء الحج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتح باب التسجيل لموسم الحج للعام (1444هـ -2023) من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو التطبيق الذكي للهيئة، خلال الفترة من 13 فبراير الجاري، حتى 10 مارس المقبل.
وأوضحت الهيئة أنها ستبدأ فور انتهاء فترة التسجيل، آلية الفرز ومنح تصاريح الحج وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.
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