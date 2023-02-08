الامارات | إخلاء 550 موظف ومتسوق من "راك مول" إثر اندلاع حريق في التكييف المركزي أمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني برأس الخيمة من إخلاء 550 موظف ومتسوق في "راك مول" التجاري الواقع في قلب مدينة النخيل ظهر أمس، إثر اندلاع في وحدة التكييف المركزي التي تقع على سطح المركز التجاري دون أن يسفر الحريق عن ذلك أي إصابات.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبد الله الزعابي إن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الثانية و45 دقيقة من بعد ظهر أمس، بلاغاً عن نشوب حريق في مركز "راك مول" التجاري ليتم على الفور توجيه فرقة إطفاء من مركز الإدارة وصلت لموقع الحادث في غضون 4 دقائق، كما تم إرسال فرقة مساندة ثانية من مركز الدفاع المدني في الدقداقة.

وأضاف أن رجال الإطفاء باشروا فور وصولهم في إخلاء المركز التجاري من 550 موظفاً ومتسوقاً كانوا فيه، وتبين أن النيران تشتعل في وحدة التكييف المركزي أعلى سقف مبنى المركز التجاري، مشيراً إلى أن الإطفائيتين باشروا عملية إخماد الحريق ونجحوا في السيطرة خلال 25 دقيقة لتبدأ بعدها عملية التبريد التي تواصلت على مدار 3 ساعات قبل أن يتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لإجراء اللازم .

وأشاد الزعابي بالجهود الجبارة التي بذلها رجال الإطفاء في التعامل مع هذا الحادث بحرفية عالية حالت دون تطور الحريق أو تسجيل أي خسائر في الأرواح و الحد من الخسائر المادية الناتجة عنه.