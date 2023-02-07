الامارات | محمد بن راشد: متفائلون دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «الإخوة والأخوات.. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات».

كما قال سموه: «كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة.. سالم القاسمي هو مندوبنا لدى (اليونسكو)، وهو خريج برنامج القيادات. ونعلن تعيين الأخت حصة بوحميد وزيرة دولة، والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية».

وأضاف سموه «ونعلن أيضاً عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.. قادت مريم جهوداً مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة.. وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة».

وأضاف سموه: «كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء، إضافة إلى مهامه الحالية وزيراً للذكاء الاصطناعي، ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة».

واختتم سموه: «شكرنا وتقديرنا للأخت حصة بوحميد، والأخت نورة الكعبي، على جهودهما المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية.. وسيتم تكليفهما بملفات جديدة، وتمنياتنا للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. ومتفائلون دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات».

وتضمن التعديل الوزاري تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرةً لتنمية المجتمع في دولة الإمارات، وتعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب، وتعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. كما تضمن التعديل الوزاري تعيين عمر بن سلطان العلماء، إضافة إلى مهامه وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية، وتكليفه بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول.

المزروعي

تم تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرةً لتنمية المجتمع في دولة الإمارات ضمن التعديل الوزاري الاتحادي في فبراير 2023.

وشغلت منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ فبراير 2016، حيث عملت على تمثيل قضايا الشباب وطموحاتهم في مجلس الوزراء، علاوة على وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير إمكانات الشباب، وتأهيلهم، والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات.

عملت المزروعي سابقاً في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، إضافة إلى عملها محللاً للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة، كما عملت أيضاً محلل سياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومحلل بحوث في سفارة الدولة في واشنطن، وباحثة في مجال سياسات التعليم لدى «تمكين» جهاز الشؤون التنفيذية.

القاسمي

تم تعيين سالم خالد عبدالله القاسمي وزير الثقافة والشباب في الدولة ضمن التعديل الوزاري الاتحادي في فبراير 2023.

يشغل سالم خالد عبدالله القاسمي منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في سبتمبر 2021، حيث مثّل الدولة على المستويين الاستراتيجي والدبلوماسي. وكجزء من مهامه، قام بتمثيل الدولة في مهام ومسؤوليات محددة في «اليونسكو»، إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي قامت بصياغتها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. كما نجح معاليه في تعزيز العلاقات مع الوفود الدائمة لمجموعة من الدول الأخرى في المنظمة. وتولى القاسمي في وقت سابق منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة والشباب، حيث نجح في قيادة فرق العمل الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالهوية الوطنية، والأوركسترا السيمفونية الوطنية، واللغة العربية، والفنون الإسلامية، والمسرح والأدب، وعلم الآثار، والسينما وفن العمارة.

الحمادي

تم تعيين مريم بنت أحمد الحمادي في فبراير 2023 وزيرة دولة في حكومة دولة الإمارات، وهي تشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ عام 2020. وكانت الحمادي قد تولت عدداً من المهام الرئيسة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، من بينها إعداد وتطوير ومتابعة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الجهات الاتحادية من خلال وضع وتطوير نظام إدارة الأداء الحكومي، إضافة إلى غيرها من المهام ذات الصلة. كما نجحت في الإشراف على متابعة أداء الخدمات الحكومية والتطور في الابتكار الحكومي، فضلاً عن الإشراف على الدراسات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة، إضافة إلى إعداد وتطوير منظومة متكاملة للتميز الحكومي على مستوى الدولة. كذلك تولت منصب منسق عام برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، إضافة إلى الإشراف على جميع فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

نائب رئيس الدولة:

• «شكرنا وتقديرنا للأخت حصة بوحميد والأخت نورة الكعبي على جهودهما المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية».

• المزروعي وزيرةً لتنمية المجتمع، والقاسمي وزيراً للثقافة والشباب، والحمادي وبوحميد والكعبي وزراء دولة في الحكومة الاتحادية.



• تعيين العلماء مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ولوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.