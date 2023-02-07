الامارات | غدا.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً .

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 08:23 والجزرالثاني عند الساعة 21:15 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط يصبح مضطربا صباحاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:04 والمد الثاني عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 06:08 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا .