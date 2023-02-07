الامارات | الإمارات تتضامن مع تشيلي وتعزي في ضحايا الحرائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية تشيلي في ضحايا حرائق الغابات التي تأثرت بها عدة مناطق وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التشيلية وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.