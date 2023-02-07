الامارات | محمد الشرقي يصدر قرارين بشأن لجنة المشتريات الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العامة للمشتريات الحكومية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه ، القرار رقم 9 لسنة 2023 بشأن لجنة التظلمات في منازعات المشتريات الحكومية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.