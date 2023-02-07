اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد الشرقي يصدر قرارين بشأن لجنة المشتريات الحكومية

0 نشر
الفجيرة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرقي يصدر قرارين بشأن لجنة المشتريات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العامة للمشتريات الحكومية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه ، القرار رقم 9 لسنة 2023 بشأن لجنة التظلمات في منازعات المشتريات الحكومية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا