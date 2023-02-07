الامارات | محمد الشرقي يصدر قرارين بشأن لجنة المشتريات الحكومية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرقي يصدر قرارين بشأن لجنة المشتريات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العامة للمشتريات الحكومية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه ، القرار رقم 9 لسنة 2023 بشأن لجنة التظلمات في منازعات المشتريات الحكومية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App