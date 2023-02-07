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الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بتعيين أحمد عبيد القصير مديرا تنفيذيا لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بتعيين أحمد عبيد القصير مديرا تنفيذيا لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2023م بشأن تعيين مدير تنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

ونص المرسوم على أن يُعيّن أحمد عبيد يوسف القصير، مديراً تنفيذياً لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وذلك اعتباراً من تاريخه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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