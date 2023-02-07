الامارات | وصول 3 طائرات إماراتية إلى تركيا لإغاثة المتضررين من الزلزال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن انطلاق عملية "الفارس الشهم/ 2" لدعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا تركيا.

وشاركت في العمليات القوات المسلحة، ووزارة الداخلية والخارجية، ومؤسسة خليفة الإنسانية، ومؤسسة زايد الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي، حيث تأتي هذه المساعدات ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.