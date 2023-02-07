اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | وصول 3 طائرات إماراتية إلى تركيا لإغاثة المتضررين من الزلزال

0 نشر
أحمد عابد – أبوظبي: 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 طائرات إماراتية إلى تركيا لإغاثة المتضررين من الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن انطلاق عملية "الفارس الشهم/ 2" لدعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا تركيا.

وشاركت في العمليات القوات المسلحة، ووزارة الداخلية والخارجية، ومؤسسة خليفة الإنسانية، ومؤسسة زايد الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي، حيث تأتي هذه المساعدات ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا