الامارات | تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.

وقال سموه "الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله- وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات".

وأضاف سموه قائلاً "كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات . ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية".

وتابع سموه قائلاً "نعلن أيضاً عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. قادت مريم جهود مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة .. وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة".

وقال سموه"كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة".

واختتم سموه قائلاً "شكرنا وتقديرنا للأخت حصة بو حميد والأخت نورة الكعبي على جهودهم المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية .. وسيتم تكليفهم بملفات جديدة … وتمنياتنا للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. ومتفائلين دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات".