الامارات | «الصحة العالمي» يناقش الرعاية الصحية الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث منتدى الصحة العالمي الذي يعقد في 14 فبراير الجاري، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، مجموعة واسعة من المواضيع التي تستشرف مستقبل الصحة ضمن أجندة عالمية، إضافة إلى مناقشة التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية وكيفية تمكينها للجميع.

كما يستهدف توحيد الجهود للقضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة وتحقيق الاستدامة الصحية في مواجهة التغيرات المناخية.

وتجمع القمة العالمية للحكومات نخبة من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار.

ويشهد منتدى الصحة العالمي مشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي يلقي كلمة يستعرض فيها الأولويات الصحية العالمية في المرحلة المقبلة، كما يشارك وزراء ومسؤولون ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميون.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، إن «منتدى الصحة العالمي، يشكل منصة عالمية وخارطة طريق لمستقبل الصحة تُرسم معالمها الأساسية من دولة الإمارات، بما يعزز المكانة التنافسية للدولة بوصفها مركزاً عالمياً لتطوير وابتكار الحلول للتحديات الصحية ومواجهة المتغيرات المتسارعة التي تمر بها البشرية، لاسيما أن الإمارات على أعتاب استضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهود الإمارات في بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً».

وأكد العويس حرص الإمارات على بلورة رؤية مشتركة وموحدة من خلال هذا المنتدى للتعامل مع التحديات الصحية التي تشكلها الأمراض والأوبئة المستقبلية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتعزيز صحة الإنسان الذي يشكل محور اهتمام قطاع الرعاية الصحية، وهو النهج ذاته الذي تتبناه دولة الإمارات، للوقاية من الأمراض وابتكار أنظمة الرعاية الصحية المستقبلية وتوفير خدمات وعلاجات مبتكرة محورها الإنسان وبناء مستقبل أفضل وجودة حياة صحية لجميع البشر.