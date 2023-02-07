الامارات | «الاصطفاف العشوائي» في محيط المدارس يطيل اليوم المدرسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ذوو طلبة أنهم يتأخّرون في استلام أبنائهم من مدارسهم، ولاسيما الأطفال في الصفوف الدراسية التمهيدية، عازين ذلك إلى إصرار ذوي طلبة آخرين على صف مركباتهم عشوائياً، في محيط المدارس، سواء على جانب الطريق أو في وسطها.

وقالوا إن هذا النوع من السلوكيات يستمر إلى أكثر من ساعة، ما يتسبب في زيادة عدد ساعات الدوام المدرسي. واقترحوا على الجهات المعنية نشر كاميرات مراقبة مرورية لضبط هذه المخالفات، ومنع تكرارها.

من جانبه، دعا مركز النقل المتكامل - التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي - ذوي الطلبة من سائقي المركبات، إلى الالتزام بتعليمات وإجراءات القيادة الآمنة في محيط ومناطق المدارس، محذراً من توقيف المركبات في وسط الطرق لإنزال أو اصطحاب الطلبة.

وتفصيلاً، أعرب ذوو طلبة عبدالله حسين، وأمل حمود، وموزة الغفلي، عن انزعاجهم من ظاهرة الاصطفاف العشوائي للمركبات في محيط المدارس، التي أرجعوها إلى «استسهال أولياء أمور ترك مركباتهم في أي موقع بدلاً من تكبّد عناء البحث عن موقف مناسب للمركبة»، و«عدم مراعاة مشاعر غيرهم من أولياء الأمور الذين يتضررون بشدة جرّاء التوقّف لفترات تزيد أحياناً على ساعة، في انتظار ظهور ولي الأمر والتحرك بمركبته».

وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في تأخرهم عن استلام أبنائهم لأوقات تزيد أحياناً على الساعة، وكذلك تؤدي في أحيان أخرى إلى وصولهم للمدرسة متأخرين عن بداية اليوم الدراسي في الصباح، وهو ما يدفع بعضهم إلى التوجّه لمدارس أبنائهم قبل مواعيد فتح الأبواب صباحاً ومساءً بفترات طويلة.

فيما أكد كل من عادل فرج سالم، وسمير عبدالدايم وشيماء أنور، أنهم كثيراً ما يتلقون اتصالات ورسائل تأخير من إدارات مدارس أبنائهم، نتيجة عدم قدرتهم على الوصول للفصول في الوقت المحدد، على الرغم من أنهم يظلون عالقين لفترات طويلة في محيط المدارس بسبب الاصطفاف العشوائي، مقترحين نشر «كاميرات مراقبة مرورية» في محيط مناطق المدارس لإحداث المزيد من الضبط المروري، وكذلك لحماية الطلبة وأولياء الأمور من أي حوادث ناتجة عن التهوّر في القيادة.

من جانبه، دعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم للمدارس بسياراتهم الخاصة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات القيادة الآمنة في محيط ومناطق المدارس، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمن ورفع مستوى السلامة والأمان في عملية نقل الطلبة، مؤكداً أن القيام بالاصطفاف العشوائي في وسط الطريق المؤدي للمدرسة لإنزال أو ركوب أبنائهم الطلبة، يهدد سلامة وأمن الطلبة ويتسبب في إحداث تكدس مروري.

وحذّر المركز، في حملة توعوية أطلقها أخيراً على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، قائدي المركبات من القيادة المتهوّرة في محيط مناطق المدارس، مشدداً على ضرورة الالتزام بألّا يتجاوز قائد المركبة السرعة المحددة في مناطق المدارس والبالغ حدها الأقصى 30 كم/س.

ووجّه المركز عدداً من النصائح التي تهدف لمساعدة ذوي الطلبة على القيادة الآمنة في محيط المدارس، أبرزها ضرورة التقيّد والالتزام بالأماكن المخصصة لإنزال وركوب الطلبة، والحرص على تجنّب الوقوف في الأماكن الخاطئة بما قد يتسبب في إغلاق مخارج الطوارئ أو معابر المشاة، إضافة إلى الالتزام بإعطاء المشاة حقّهم في عبور الطريق بأمان.

كما نصح المركز ذوي الطلبة بضرورة عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لاصطفاف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم، وكذلك عدم استخدام آلة التنبيه بشكل مستمر ومزعج، وعدم التوقف عند الأماكن المخصصة لدخول الحافلات المدرسية وخروجها، وكذلك، التأكد من جلوس الأطفال الأقل من 10 سنوات في المقاعد الخلفية للسيارة.

وأشار المركز إلى اهتمامه المتواصل بتوفير السبل كافة التي تضمن للطلبة ومختلف عناصر العملية التعليمية نقلاً مدرسياً آمناً على مدار العام الدراسي، وبما يكفل تنقلهم من المدرسة وإليها بكل سهولة وراحة، مؤكداً أنه في هذا الإطار يحرص على تنفيذ عدد من الورش التوعوية الدورية لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والمشرفات في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل، وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة في أبوظبي.

مخالفات الحافلات المدرسية

دعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، سائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة، سواء في محيط المدارس، أو عدم التوقف في الشوارع الرئيسة ومواقف النقل العام، مناشداً أولياء الأمور والجمهور، الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات من قبل قائدي المركبات، ولاسيما سائقي حافلات النقل المدرسي، أو في حال وجود أي ملاحظات على مستوى الحافلة خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن والسلامة، من خلال الاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555.

وأكد ضرورة الامتثال التام لجميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي والتي تحقق أمن الطلبة وسلامتهم، مشيراً إلى مسؤوليات سائقي الحافلات والمشرفات التي تشمل ضرورة إجراء الفحص اليومي للحافلة من قبل السائق للتأكد من سلامتها وضرورة التزام حدود السرعة والمسار المخصص لسير الحافلة، فضلاً عن استخدام ذراع التوقف «قف» الجانبية بالحافلات المدرسية والتي تلزم التوقف التام لجميع المركبات في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، مع الإشارة إلى أن عقوبة عدم التوقف عند فتح إشارة «قف» غرامة بقيمة 1000 درهم و10 نقاط مرورية عن هذه المخالفة التي ترصد آلياً، كما يتوجب على السائقين استخدام إشارات التنبيه أثناء عبور الطلاب الطرق والممرات.