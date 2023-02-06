الامارات | سفارة الإمارات تقدم الدعم والمساعدة لضحايا زلزال تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سفير دولة الإمارات لدى تركيا، سعيد الظاهري، على أن سفارة الدولة لدى أنقرة تعمل مع السلطات التركية في تنفيذ التوجيهات السامية في إنشاء المستشفى الميداني واستقبال فرق الإنقاذ لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة والتضامن الانساني في مواجهة آثار هذا الزلزال.

وأعرب الظاهري عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب التركي الشقيق وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر ، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأهابت سفارة الدولة في أنقرة بمواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في جنوب تركيا.تؤكد السفارة على ضرورة الابتعاد عن منطقة الزلزال واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على 97180024+ أو 97180044444+والتسجيل في خدمة تواجدي.